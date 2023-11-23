Ворожий безпілотник атакував велосипедиста у Бериславі, чоловік загинув

Вдень 23 листопада російський безпілотник атакував велосипедиста у Бериславі Херсонської області, чоловік загинув на місці. Також окупанти обстріляли села в Херсонському районі, в одному з яких загинули двоє людей, є поранені.

Про це НСН повідомляє з посиланням на очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

«російська армія вбила літнього жителя Берислава. Близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям», йдеться у повідомленні.

Також окупанти здійснили масований обстріл населених пунктів Херсонського району, повідомляє прокуратура області.

«В одному із сіл, яке атакували близько 12:15 загинуло двоє людей – чоловік та жінка. Наразі відомо, про ще пʼятьох цивільних, які отримали травми різного ступеню тяжкості. Дані уточнюються. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди», йдеться у повідомленні.

Ворожий безпілотник атакував велосипедиста у Бериславі

Ситуація на Херсонщині

«За минулу добу російські війська здійснили 65 обстрілів, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів», йдеться у ранковому зведенні Прокудіна.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 – дістала поранення.

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