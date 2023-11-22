У Львові люди у військовій формі заштовхали чоловіка в мікроавтобус і вибили телефон з рук жінки, яка це знімала – що кажуть у ТЦК

У мережі шириться відео, де люди у військовій формі заштовхали чоловіка в мікроавтобус і вибили телефон з рук жінки, яка хотіла це все зняти. Інцидент стався у Львові на вулиці Гавришкевича.

Як передає НСН, користувачі мережі пишуть, що інцидент стався в ніч проти 22 листопада, майже опівночі.

На відео потрапив момент, коли пʼятеро людей у формі заштовхали чоловіка в бус і вибили телефон із рук жінки, яка хотіла це все зняти.

У Львові люди у військовій формі заштовхали чоловіка в мікроавтобус. Відео

Керівництво Львівського ТЦК вже відреагувало на інцидент

Зранку 22 листопада Львівській обласний територіальний центр комплектування повідомив, що перевіряє причетність військовослужбовців ТЦК до цього інциденту і встановлює деталі й обставини.

Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються всі деталі даного випадку, йдеться у повідомленні.

Ще новини України: В одній з областей у всіх військовозобов’язаних перевірятимуть документи – де саме (документ)