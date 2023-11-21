В одній з областей України представники ТЦК у всіх військовозобов’язаних перевірятимуть документи.

Відповідний наказ 20 листопада видав комендант Львівської області Тарас Грень, передає НСН.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Львівської області ще 17 листопада.

Як зазначається, всі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, а також військово-облікові документи.

До військово-облікових документів належать:

посвідчення про приписку до призовної дільниці,

військовий квиток або ж тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Крім цього, співробітників ТЦК уповноважили перевіряти наявність цих документів.

«Це важливо під час воєнного стану та з огляду на посилення заходів з мобілізації», прокоментував Тарас Грень.

За словами Греня, за дотриманням цієї вимоги мають стежити правоохоронні органи.

Тарас Грень також додав, що інших змін на Львівщині наразі не запроваджують, хоча раніше анонсувалося, що в області зменшать тривалість комендантської години. Втім, вона й надалі триватиме від півночі до 5:00 ранку.

На Львівщині у всіх військовозобов’язаних перевірятимуть документи – наказ

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