Лікарі дістали з серця 4-річної дівчинки уламок російської міни – що відомо про операцію (відео)

У Києві кардіохірурги дістали з серця 4-річної дівчинки уламок російської міни. Дитина потрапила під мінометний обстріл у Херсоні, вона дивом залишилася жива.

Операцію проводили в Інституті серця. Відео з операційної 23 листопада оприлюднив генеральний директор ДУ “Інститут серця МОЗ України”, кардіохірург Борис Тодуров, передає НСН.

Журналістам УП.Життя лікар розповів, що операція відбулася 22 листопада і тривала більше години.

“Стан дитини задовільний. Її вже перевели з реанімації в загальну палату. У дівчинки ще є ураження на нозі, бо під час обстрілу у неї потрапило декілька уламків. Уламок з серця ми забрали, ніжка потроху загоюється – операцію робити не потрібно. Там рвана рана і вона заживає. Поки що з дитиною все добре”, прокоментував Тодуров.

За його словами, під час операції використали неодимові магніти, які дозволяють забирати уламки з м’яких тканин. Так менш травматично для дитини.

Кардіохірург каже, що їм часто доводиться оперувати і дорослих, і дітей, які отримують різні поранення серця, адже Херсон перебуває під постійними обстрілами окупантів.

Лікарі дістали з серця 4-річної дівчинки уламок російської міни. Відео

Нагадаємо, раніше за допомогою неодимового магніту медики у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.

Таку методику видалення уламків там назвали інноваційною. Цей спосіб розробили спільно з військовими медиками, за його допомогою вдалося врятувати життя 96 військових.

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