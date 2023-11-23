Україна оголосила німецького виробника будматеріалів Knauf спонсором війни

Національне агентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) оголосило найбільшого німецького інвестора у будівельній галузі росії Knauf спонсором війни.

Як передає НСН, про це повідомляє НАЗК.

“Лише за 2022 рік один з найбільших у світі виробників будматеріалів Knauf сплатив до бюджету рф близько 117 млн дол. США. Крім того, німецька компанія активно сприяє мобілізації в росії, відправляючи своїх співробітників на війну проти України. Це стало підставою для внесення Національним агентством з питань запобігання корупції компанії Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни”, ідеться у повідомленні.

Загалом з 1993 року Knauf вклала в економіку росії понад 1,65 млрд євро. Компанія представлена в рф 10 дочірніми підприємствами, 20 заводами та майже 30 ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів в рф налічує 4 тис. осіб. Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі росії.

Knauf також має діючі потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні «Алабуга» (Татарстан), на території якої організовано російське виробництво БПЛА Shahed-136.

Керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом. Так, співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року) мав статус почесного консула російської федерації, з представництвом, наділеним повноваженнями Почесного консульства, у Нюрнберзі.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія офіційно дала зрозуміти, що не бачить причин залишати ринок агресора.

“Ми залишаємося в росії доти, доки політична та комерційна ситуація дозволить нам це робити. Ми однозначно несемо відповідальність за понад 4 тисячі співробітників та їхніх сімей, а також за клієнтів та постачальників, з багатьма з яких у нас були чудові стосунки протягом багатьох років”, повідомили в Knauf.

У жовтні 2022 року німецькі ЗМІ акцентували увагу на тому, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил рф. Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.

Також у лютому 2023 року Knauf взяла участь у виставковому заході YugBuild (Краснодарський край, росія) та представила інноваційні будматеріали російського виробництва. Наприкінці листопада 2023 року компанія навіть організувала виставковий захід KNAUF BUILD FEST 2023 під гаслом “Найбільший фестиваль технологій та рішень КНАУФ для будівництва та оздоблення. Шість зон зростання для справжніх професіоналів”.

Отже, фахівці з Knauf продовжують будувати міста країні-агресору. Це особливо цинічно контрастує з тисячами зруйновpаних житлових будинків в Україні армією агресора, що фінансується в тому числі за рахунок податків Knauf, підкреслили у НАЗК.

Повний перелік міжнародних спонсорів війни за посиланням

Ще новини України: Війна увійшла у стадію війни на виснаження – на яких завданнях вирішили сконцентруватися у кремлі