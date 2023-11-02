Nestle внесено до переліку міжнародних спонсорів війни – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло швейцарську корпорацію Nestle в список міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляється на сайті агентства, передає НСН.

Nestle внесено до переліку міжнародних спонсорів війни

“Попри російську агресію, Nestle продовжує працювати в РФ, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу. Це і стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни Національним агентством з питань запобігання корупції”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, станом на початок 2022 року швейцарська корпорація мала в РФ сім фабрик. Прибуток компанії від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle. Попри такі незначні показники корпорація й надалі працює на ринку держави-терориста, пояснюючи це необхідністю забезпечення населення росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників, яких понад 7 тисяч.

“Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у компанії заявили про призупинення експорту та імпорту в Росію, за винятком товарів першої необхідності. Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи і бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso”, – наголосили в НАЗК.

Крім того, в жовтні 2022 року, компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію росії технічне обладнання, про що свідчить судове провадження арбітражного суду м.Москва № А40-24044/2023. Тобто компанія завозить не лише сировину для товарів первинної необхідності, а й намагається приховано направляти до росії технологічне обладнання для розвитку власного бізнесу.

Повідомляється, що Nestle є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі, вона веде бізнес в 187 країнах. Компанія виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. По всьому світу у лінію продукції компанії входить понад 2000 брендів. Основні торгові марки – KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea.

Позначення “Міжнародним спонсором війни” є репутаційним. Для НАЗК важливо, щоб компаніям, які потрапили до такого списку, було репутаційно не вигідно співпрацювати із агресором, вони закрили свій бізнес в росії та усвідомили позицію усього демократичного світу.

Усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check, що створена міжнародною компанією London Stock Exchange Group. Це база даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Перелік спонсорів війни

До списку міжнародних спонсорів війни потрапили британська корпорація Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve та інші), банківська група Raiffeisen Bank, китайський техногигант Xiaomi, французькі корпорації Yves Rocher та Auchan, транснаціональна корпорація Procter&Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice та багато інших), а також компанія Mondelez International (“Барні”, Oreo, Milka тощо).

Також міжнародним спонсором війни визнано світового виробника алкоголю Bacardi, а ще – провідні тютюнові компанії світу Japan Tobacco International та Philip Morris International. Перша компанія представлена в росії брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie. Друга – Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M тощо.

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