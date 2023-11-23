Росіяни обстріляли Чорнобаївку: попередньо 3 загиблих і 5 поранених (фото)

Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині вдень 23 листопада, передає НСН з посиланням на голову Офісу президента України Андрія Єрмака та ДСНС.

Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Єрмак повідомив про 3 загиблих і 4 поранених людей. У ДСНС заявили, що поранених п’ятеро. На жаль, кількість постраждалих може рости.

Троє загиблих. Пʼятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Більш як 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено. Травмованим надається медична допомога. Поліція документує наслідки чергового воєнного злочину окупантів, – йдеться у повідомленні ДСНС

Матеріал доповнюється.

Росіяни обстріляли Чорнобаївку: фото

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