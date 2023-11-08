Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині – три людини загинули

Російські окупанти ввечері 7 листопада вдарили касетними боєприпасами по селу на Донечині. В епіцентрі влучання осколків опинилась щільна житлова забудова, загинули три людини.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.

“7 листопада о 19:45, російська армія завдала удару, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню “Смерч” по селу Багатир Волноваського району”, йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в епіцентрі влучання касетних осколково-фугасних боєприпасів опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти.

В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних – це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.

Окрім домогосподарств, також пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.

Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині. Фото наслідків

Ще новини України: Окупанти протягом доби обстрілювали Херсон та область – 1 людина загинула