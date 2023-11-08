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Тег:
ВійнаДонецьк

Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині – три людини загинули

Журналіст
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині три людини загинули7
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Російські окупанти ввечері 7 листопада вдарили касетними боєприпасами по селу на Донечині. В епіцентрі влучання осколків опинилась щільна житлова забудова, загинули три людини.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.

“7 листопада о 19:45, російська армія завдала удару, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню “Смерч” по селу Багатир Волноваського району”, йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в епіцентрі влучання касетних осколково-фугасних боєприпасів опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти.

В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних – це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.

Окрім домогосподарств, також пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.

Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині. Фото наслідків

Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині три людини загинули6

Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині три людини загинули5

Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині три людини загинули4

Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині три людини загинули3

Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині три людини загинули2

Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині три людини загинули

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