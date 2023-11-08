Окупанти протягом доби обстрілювали Херсон та область – 1 людина загинула

Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали Херсон та область, через ворожі дії загинула одна людина.

Про це зранку 8 листопада повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує НСН.

За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів, йдеться у повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу у Херсоні та інженерну споруду у Херсонському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 – дістала поранення.

Також Олександр Прокудін повідомив, що вчора, 7 листопада, у Бериславському районі під час польових робіт фермер наїхав на ворожу міну.

Отримані ним травми виявилися занадто важкими. Медики лише констатували смерть аграрія. Чоловіку був 41 рік.

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