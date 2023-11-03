Ворог масовано обстрілював Україну вночі, росіяни нарощують повітряні атаки

Ворог масовано обстрілював Україну вночі 3 листопада, повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає НСН. Зокрема, атакував безпілотниками. Також бив артилерією. За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, росіяни поступово нарощують повітряні атаки на Україну.

Ворог масовано обстрілював Україну вночі 3 листопада – які області були під ударом

Харківська область

Опівночі російські військові скерували безпілотник на Харківський район. Виникли пожежі у двох господарчих спорудах.

Вже за годину під удар БПЛА потрапив Харків. Пошкоджено 8 житлових будинків, 4 автомобілі, зокрема, два службові автомобілі поліції, господарча споруда та гараж. На території одного з коледжів частково зруйновано триповерхову будівлю. Також пожежі виникли у адмінбудівлі, СТО, приватному будинку.

Херсонська область

З вечора ворог почав атакувати Бериславський район. Внаслідок удару по селу Урожайне постраждали 2 людини, пошкоджено 9 приватних будинків.

Близько 3 ночі під артилерійський обстріл потрапив Херсон. Пошкоджено 7 приватних будинків та газогін, ліквідовано пожежі у двох господарчих будівлях.

Донецька область

Ввечері окупанти обстріляли Бахмутський район. Рятувальники загасили пожежу у приватному будинку.

Івано-Франківська область

Близько 6 ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку.

Львівська область

Цієї ночі ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів.

На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували.

Одеська область

Окупанти вдарили по території інфраструктурного об’єкта. На щастя, минулося без жертв.

Росіяни нарощують повітряні атаки

Росіяни поступово нарощують повітряні атаки на Україну. Задіюють більшу кількість «шахедів». Повітряні сили працюють. Про це написав вранці Андрій Єрмак.

Він нагадав, що у ніч на 3 листопада було знищено 24 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та одну керовану авіаційну ракету.

Битва за небо – це те, що чекає на нас. І ця битва буде за нашу інфраструктуру, проти країни-терориста. У той же час, триває битва за море і за справедливість. Чорноморського флоту в Криму не буде. Крим – це Україна, – написав Єрмак

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