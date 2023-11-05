Росіяни б’ють по Херсонщині, тому що можуть: за добу двоє загиблих і шестеро поранених

Росіяни б’ють по Херсонщині вдень, і вночі. За минулу добу тут загинуло двоє цивільних і шестеро людей отримали поранення, повідомляє НСН, посилаючись на ОВА і прокуратуру.

За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів Херсонської області, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 – дістали поранення.

Херсонщина під ворожим вогнем: деталі

Як повідомляв начальник ОВА Прокудін, після 11:00 4 листопада російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Постраждали двоє людей. Це 82-річна жінка та 84-річний чоловік.

Каретою “швидкої” потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги. На жаль, жінка померла на операційному столі – лікарям не вдалося її врятувати.

Близько 19:00 російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона. Поцілили поблизу продуктового магазину. Тут загинув чоловік, ще одна жінка – поранена. Потерпілу доставили до лікарні.

Росіяни б’ють по Херсонщині, тому що можуть

Нардеп від Херсонщини і Захисник Сергій Хлань, коментуючи постійні обстріли регіону, звернув увагу на причину такої ситуації. Росіяни нещадно атакують Херсон і область, тому що можуть.

У військових є такий термін – остання миля. Тобто приблизно 3-5 кілометрів від окопів де пересуваються лише пішки та вночі, бо все прострілюється та знищується.

Картинка з інтернету, дякую хто її створив.

Сподіваюсь вам стане більш зрозуміло, що відбувається з Херсоном, який від ворога знаходиться в 2 кілометрах. В двох! В межах останньої милі, – написав Хлань

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