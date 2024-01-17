Нічна повітряна атака 17 січня: є поранені і руйнування, виникли пожежі – все, що відомо

Після недовгої перерви ворогом знову була здійснена нічна повітряна атака 17 січня на Україну. Майже всі «шахеди» вдалося збити, але, на жаль, є постраждалі і руйнування. НСН розповість все, що відомо станом на цей момент.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах інформують, що у ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської обл. – рф у напрямку Харкова.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів».

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Нічна повітряна атака 17 січня: ситуація в регіонах

Харківська область

Окупанти завдали ударів по Харкову двома ракетами С-300 пізно увечері 16 січня.

Окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджено 20 багатоповерхових будинків, лікарня та 14 автівок. Постраждали 19 людей. Двоє жінок у важкому стані, одна у вкрай важкому. 12 людей також госпіталізовані, перебувають у лікувальній установі в середньому та легкому станах.

Три людини від госпіталізації відмовилися, їм була надана медична допомога на місці.

Удари по центру Харкова. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. Удар носить виключно терористичний характер, – прокоментував атаку міський голова Ігор Терехов

Одеська область

Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення. Це 62-річний чоловік, жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. Медики надали їм усю необхідну допомогу.

Рятувальники ліквідовували наслідки нічного обстрілу по Одещині

Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки сталось загорання газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м.

Евакуйовано 130 осіб, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям . Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 кв.м.

Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки.

Від ДСНС залучались 14 одиниць техніки та 52 рятувальники.

Дніпропетровська область

Вночі оборонці неба збили над областю 3 ворожі безпілотники. Шахеди знищили у Дніпровському та Синельниківському районах.

Миколаївська область

У ніч на 17 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».

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