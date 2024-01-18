Повітряна атака в ніч на 18 січня: є жертви і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 18 січня. Тривога лунала у низці областей України. Мешканці чули вибухи. Працювала ППО, і більшість ворожих повітряних цілей вдалося збити. Але, на жаль, не обійшлося без жертв і руйнувань. НСН розповість все, що відомо станом на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах інформують, що в ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували Україну 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та Курської обл. – рф., а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Основні напрямки удару – південь та північ.

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Повітряна атака в ніч на 18 січня: ситуація в регіонах

Харківська область

У Харківській області жертвами атаки росіян стали четверо людей. Одна людина, на жаль, загинула, ще троє отримали поранення.

Окупанти завдали 2 удари по Чугуєву пізно увечері 17 січня.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що попередньо – є пошкодження закладу освіти.

Внаслідок обстрілу, на жаль, загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині збили 4 ворожих щахеди – всі у Павлоградському районі.

Уламки збитого БпЛА впали на територію фермерського господарства. Там сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Знищена одна споруда. У двох – побиті дахи.

Сумська область

У Сумській області внаслідок падіння уламків ворожого “шахеда” зруйновано покрівлю технічного приміщення і сталося загоряння двох вантажівок, загалом ліквідовано чотири БПЛА, повідомляє Сумська ОВА.

Падіння уламків збитого БПЛА типу “шахед” призвело до руйнування покрівлі технічного приміщення та загоряння двох вантажівок, – сказано в повідомленні.

На місці працювали аварійно-рятувальні служби. Рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та запобігли подальшому поширенню вогню.

Попередньо, люди не постраждали.

Протягом вечірнього ворожого нальоту сили ППО Сумщини збили чотири ворожі БПЛА типу “шахед”.

Миколаївська область

Вночі було зафіксовано прильоти поза межами міста Снігурівка Миколаївської області.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, передає Інше ТВ.

«У Снігурівці було чутно вибухи… Прильоти були поза межами міста. Наразі зʼясовуємо усі деталі. Звернень до екстрених служб від мешканців поки не надходило», – зокрема, написав вночі Іван Кухта

Згодом стало відомо, що вночі, 17 січня, під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства. Постраждалих немає.

Хмельницька область

Після півночі 18 січня стало відомо про вибухи на Хмельниччині. Згодом стало відомо, що сили ППО збивали російські “Шахеди”, запущені ворогом ввечері.

Міський голова Хмельницького о 00:11 попередив про повітряну тривогу у регіоні. А вже о 01:21 сповістив про відбій, а також роботу ППО

Відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам ППО ЗСУ за роботу! Тримаймо стрій! – зазначив Олександр Симчишин.

У ніч на 18 січня у Хмельницькій області захисники України збили три ударні дрони типу “Shahed”, минулося без жертв і руйнувань.

Про це вранці повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу “Shahed”. Населення не постраждало, на об’єктах інфраструктури руйнувань немає, – написав він

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