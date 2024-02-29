Збили ТРИ літаки і вдарили по полігону в Оленівці: що відбувається 29 лютого на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тридцять шосту добу. Про ситуацію на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Збили ТРИ літаки

Сьогодні Повітряні Сили України збили три ворожі «сушки». Про це повідомили у Повітряних Силах. черговий ворожий літак.

Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! – повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук о восьмій ранку, вказавши, що літак було збито о першій годині ночі 29 лютого

А ближче до 12:00 з’явилося повідомлення про ще два збитих літака!

Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів! Разом – до перемоги! – написав Олещук

Таким чином кількість зитих у лютому ворожих літаків зросла до 13!

Вдарили по полігону в Оленівці

Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.

29 лютого на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснили 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Терни, Роздолівка, Васютинське, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Нетайлове, Курахове, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони України відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони України відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 38 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку сили оборони відбили 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”, на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окрім успіхів, про які повідомлялося вище, в Генштабі повідомляють, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та ще по іншій важливій цілі противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати противника склали 1150 російських загарбників, 23 танки, 44 бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, 2 засоби протиповітряної оборони, 15 дрони оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 413760 (+1150) осіб,

танків ‒ 6593 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,

артилерійських систем – 10070 (+41) од,

РСЗВ – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 690 (+2) од,

літаків – 342 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),

крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1601 (+7)

Дані уточнюються.

Увага! Сюди не увійшли втрати за поточну добу.

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