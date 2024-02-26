Відбили 94 атаки: що відбувається 26 лютого на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тридцять третю добу. Про те, що відбувається 26 лютого на фронті, які втрати окупантів і успіхи ЗСУ, а також про нічну повітряну атаку НСН розповість, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Нічна повітряна атака сьогодні
У ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» (з тимчасово окупованого українського Криму), двома ЗКР С-300 (Бєлгородська область), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П (ТОТ Запорізької області) та 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Курська область).
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
26 лютого на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Ямне, Нова Січ Сумської області; Веселе Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Залізне, Нью-Йорк, Очеретине, Желанне, Бердичі, Ласточкине, Яснобродівка, Нетайлове, Уманське, Водяне, Парасковіївка, Очеретине, Новомихайлівка, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
- В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районі Синьківки та Табаївки Харківської області.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.
- На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
- В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 25 атак ворога в районах Сєверного, Степового, Бердичів, Ласточкиного та Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону українських військ.
- На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
- На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та одну атаку – в районі Гуляйпільського Запорізької області.
- В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
Успіхи ЗСУ
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 артилерійських позиціях противника.
Загалом, минулої доби загальні втрати ворога склали 880 російських окупантів. Також ворог втратив 13 танків, 37 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 26 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 410700 (+880) осіб,
- танків ‒ 6555 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37) од,
- артилерійських систем – 9993 (+12) од,
- РСЗВ – 1000 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 686 (+2) од,
- літаків – 340 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1910 (+3),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26) од,
- спеціальна техніка ‒ 1580 (+2)
Дані уточнюються.
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