Відбили 94 атаки: що відбувається 26 лютого на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тридцять третю добу. Про те, що відбувається 26 лютого на фронті, які втрати окупантів і успіхи ЗСУ, а також про нічну повітряну атаку НСН розповість, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» (з тимчасово окупованого українського Криму), двома ЗКР С-300 (Бєлгородська область), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П (ТОТ Запорізької області) та 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Курська область).

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

26 лютого на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Ямне, Нова Січ Сумської області; Веселе Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Залізне, Нью-Йорк, Очеретине, Желанне, Бердичі, Ласточкине, Яснобродівка, Нетайлове, Уманське, Водяне, Парасковіївка, Очеретине, Новомихайлівка, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районі Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 25 атак ворога в районах Сєверного, Степового, Бердичів, Ласточкиного та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та одну атаку – в районі Гуляйпільського Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 артилерійських позиціях противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати ворога склали 880 російських окупантів. Також ворог втратив 13 танків, 37 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 26 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 410700 (+880) осіб,

танків ‒ 6555 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37) од,

артилерійських систем – 9993 (+12) од,

РСЗВ – 1000 (+1) од,

засоби ППО ‒ 686 (+2) од,

літаків – 340 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),

крилаті ракети ‒ 1910 (+3),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 1580 (+2)

Дані уточнюються.

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