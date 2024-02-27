Мінус Су-34 і 850 окупантів: що відбувається 27 лютого на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тридцять четверту добу. Про те, що відбувається 27 лютого на фронті, які втрати окупантів і успіхи ЗСУ, а також про нічну повітряну атаку НСН розповідає з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Мінус Су-34

Радісною новиною вранці поділився командувач Повітряних Сил України Микола Олещук. Оборонці України збили ще один ворожий літак! У окупантів мінус ще один Су-34 на Східному напрямку.

Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу. Усім дякую за бойову роботу! Працюємо для перемоги! – прокоментував Олещук сьогоднішню подію

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із ТОТ Херсонської області та 13-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область).

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

27 лютого на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Ямне, Нова Січ Сумської області; Великий Бурлук, Федорівка, Синьківка Харківської області; Терни, Переїзне, Часів Яр, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк, Очеретине, Новоселівка Перша, Семенівка, Уманське, Нетайлове Первомайське, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське; Левадне, Оріхів, Новоселівка, Любимівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників понилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 ворожих атак в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 19 атак ворога в районах Бердичів, Орлівки, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку сили оборони України відбили 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати ворога склали 850 російських окупантів. Також ворог втратив 1 танк, 16 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 28 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 411550 (+850) осіб,

танків ‒ 6556 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 12494 (+16) од,

артилерійських систем – 1009 (+16) од,

РСЗВ – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 686 (+0) од,

літаків – 340 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22),

крилаті ракети ‒ 1912 (+2),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13065 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 1588 (+8)

Дані уточнюються.

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