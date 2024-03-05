Мінус корабель і 1070 загарбників: що відбувається 5 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сорок першу добу. Про ситуацію 5 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 5 березня 2024 року противник атакував 22-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Балаклава – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 «шахедів» у межах Одеської області.

5 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення.

Загалом російські окупанти завдали 5 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Чуйківка Сумської області та Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Твердохлібове, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новоселівка, Верхньокам’янське, Костянтинівка, Нью-Йорк, Дружба, Північне, Семенівка, НовоселівкаПерша, Яснобродівка, Нетайлове, Калинове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 7 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, підрозділи сил оборони України відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Знищено ворожий корабель «сєрґєй котов»

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф «cєрґєй котов».

Місія відбулась у співпраці з ВМС ЗС України та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

В результаті удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель проекту 22160 «сєрґєй котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Вогневе ураження «котова» відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Удари по техніці і живій силі

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління безпілотників противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 1070 російських загарбників, 9 танків, 28 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 18 безпілотників оперативно- тактичного рівня, одна крилата ракета, 49 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 419020 (+1070) осіб,

танків ‒ 6657 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 12688 (+28) од,

артилерійських систем – 10258 (+48) од,

РСЗВ – 1007 (+3) од,

засоби ППО ‒ 700 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 7863 (+18),

крилаті ракети ‒ 1917 (+1),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13423 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1630 (+9)

Дані уточнюються.

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