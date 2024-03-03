Мінус літак, 147 одиниць техніки і 1160 окупантів: що відбувається 3 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тридцять дев’яту добу. Про ситуацію 3 березня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ.

3 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Свеса Сумської області; Берестове Харківської області; Північне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Урожайне, Богоявленка та Старомайорське Донецької області; Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також ворог втратив 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 1 літак, 14 БпЛА ОТР, 65 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 416800 (+1160) осіб,

танків ‒ 6640 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,

артилерійських систем – 10188 (+35) од,

РСЗВ– 1003 (+0) од,

засоби ППО ‒ 696 (+0) од,

літаків – 347 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14),

крилаті ракети ‒ 1915 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 1620 (+3)

Дані уточнюються.

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