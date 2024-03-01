Гаряча весна на передовій: що відбувається 1 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тридцять сьому добу. Про ситуацію 1 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 1 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Донеччини, а також з Бєлгородської області (рф) та 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (рф).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 «шахеди» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

1 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Бологівка, Митрофанівка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Віролюбівка, Миколаївка, Кліщіївка, Новоєгорівка, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Новобахмутівка, Суха Балка, Желанне, Соловйове, Семенівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Левадне, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Юрківка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони України відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони України відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де російські окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника.

Також підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, трьох реактивних системах залпового вогню БМ-21 “Град”, двох артилерійських засобах, двох пунктах управління, складу боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 920 російських загарбників, 17 танків, 30 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 3 літаки, 26 дрони оперативно-тактичного рівня, 54 автомобілі та 10 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 414680 (+920) осіб,

танків ‒ 6610 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 12582 (+30) од,

артилерійських систем – 10106 (+36) од,

РСЗВ – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 691 (+1) од,

літаків – 345 (+3) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7794 (+26),

крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13206 (+54) од,

спеціальна техніка ‒ 1611 (+10)

Дані уточнюються.

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