Мінус два літака і 1060 солдат, але ворог тисне: що відбувається 28 лютого на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тридцять п’яту добу. Про ситуацію на фронті 28 лютого, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 28 лютого 2024 року противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

28 лютого на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Чернацьке, Чуйківка, Храпівщина, Грабовське, Юнаківка, Пустогород Сумської області; Бологівка, Іванівка, Берестове Харківської області; Виїмка, Веселе, Богданівка, Дружба, Новоселівка Перша, Первомайське, Курахове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське та Урожайне Донецької області; Левадне, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Молодіжне Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак в районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбили ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку сили оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 радіолокаційних станціях противника.

Минулої доби загальні втрати противника склали: 1060 російських окупантів, 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 літаки, 24 дрони оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,

танків ‒ 6570 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,

артилерійських систем – 10029 (+20) од,

РСЗВ – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 688 (+2) од,

літаків – 342 (+2) од,

гелікоптерів– 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),

крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1594 (+6)

Дані уточнюються.

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