Мінус літак і 960 окупантів: що відбувається 2 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тридцять восьму добу. Про те, що відбувається 2 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН розповідає, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 2 березня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ (рф) Балаклея (ТОТ українського Криму).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі.

2 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дружба, Глухів, Волфине Сумської області; Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Терни, Часів Яр, Дружба, Новокалинове, Олександропіль, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Новобахмутівка, Торецьк, Катеринівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка – Луганської.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах, 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 29 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 засобів ППО, 1 літак, 35 БпЛА ОТР, 3 крилаті ракети, 61 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 415640 (+960) осіб,

танків ‒ 6624 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 12611 (+29) од,

артилерійських систем – 10153 (+47) од,

РСЗВ – 1003 (+3) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 696 (+5) од,

літаків / aircraft – 346 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),

крилаті ракети ‒ 1915 (+3),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 1617 (+6)

Дані уточнюються.

Ще новини України: Гаряча весна на передовій: що відбувається 1 березня на фронті