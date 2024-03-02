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Мінус літак і 960 окупантів: що відбувається 2 березня на фронті

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Мінус літак і 960 окупантів: що відбувається 2 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тридцять восьму добу. Про те, що відбувається 2 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН розповідає, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 2 березня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ (рф) Балаклея (ТОТ українського Криму).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі.

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2 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дружба, Глухів, Волфине Сумської області; Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Терни, Часів Яр,  Дружба, Новокалинове, Олександропіль, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Новобахмутівка, Торецьк, Катеринівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

Мінус літак і 960 окупантів: що відбувається 2 березня на фронті

  • В зоні відповідальності ОСУВ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка – Луганської.
  • На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
  • На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Успіхи ЗСУ

Мінус літак і 960 окупантів: що відбувається 2 березня на фронті

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах,  3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 29 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 засобів ППО, 1 літак, 35 БпЛА ОТР, 3 крилаті ракети, 61 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Мінус літак і 960 окупантів: що відбувається 2 березня на фронті

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 415640 (+960) осіб,
  • танків ‒ 6624 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12611 (+29) од,
  • артилерійських систем – 10153 (+47) од,
  • РСЗВ – 1003 (+3) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 696 (+5) од,
  • літаків / aircraft – 346 (+1) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 1915 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1617 (+6)

Дані уточнюються.

Мінус літак і 960 окупантів: що відбувається 2 березня на фронті

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