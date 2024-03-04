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Війна

30 разів намагалися прорвати оборону на одному з напрямків: що відбувається 4 березня на фронті

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30 разів намагалися прорвати оборону на одному з напрямків: що відбувається 4 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сорокову добу. Про ситуацію 4 березня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

4 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця, Ямне Сумської області; Вовчанськ, Великий Бурлук, Синьківка Харківської області; Надія, Твердохлібове, Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Богданівка, Предтечине, Дружба, Олександропіль, Покровськ, Новобахмутівка, Орлівка, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Курахове, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Верхня Терса, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

30 разів намагалися прорвати оборону на одному з напрямків: що відбувається 4 березня на фронті

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку російські загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам’янське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, Сили оборони України відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
  • В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
  • В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

Успіхи ЗСУ

30 разів намагалися прорвати оборону на одному з напрямків: що відбувається 4 березня на фронті

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати ворога склали 1150 російських загарбників, 8 танків, 21 бойова броньована машина, 22 артилерійські системи, 1 реактивна система залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 дрони оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 42 автомобілі та одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 417950 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 6648(+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12660 (+21) од,
  • артилерійських систем – 10210 (+22) од,
  • РСЗВ – 1004 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 698 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 1916 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1621 (+1)

Дані уточнюються.

30 разів намагалися прорвати оборону на одному з напрямків: що відбувається 4 березня на фронті

Раніше ми повідомляли: Ворог закріплюється у Новомихайлівці – Deep State

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