30 разів намагалися прорвати оборону на одному з напрямків: що відбувається 4 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сорокову добу. Про ситуацію 4 березня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

4 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця, Ямне Сумської області; Вовчанськ, Великий Бурлук, Синьківка Харківської області; Надія, Твердохлібове, Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Богданівка, Предтечине, Дружба, Олександропіль, Покровськ, Новобахмутівка, Орлівка, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Курахове, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Верхня Терса, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку російські загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони України відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати ворога склали 1150 російських загарбників, 8 танків, 21 бойова броньована машина, 22 артилерійські системи, 1 реактивна система залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 дрони оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 42 автомобілі та одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 417950 (+1150) осіб,

танків ‒ 6648(+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12660 (+21) од,

артилерійських систем – 10210 (+22) од,

РСЗВ – 1004 (+1) од,

засоби ППО ‒ 698 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2),

крилаті ракети ‒ 1916 (+1),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 1621 (+1)

Дані уточнюються.

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