Ворог закріплюється у Новомихайлівці – Deep State

Ворог закріплюється у Новомихайлівці на Донеччині. Про це повідомили аналітики Deep State і оприлюднили оновлену мапу бойових дій, передає НСН.

Український аналітичний OSINT-канал Deep State написав, що ворог посилив тиск на Новомихайлівку і продовжує закріплюватись у селищі.

“Вибити їх звідти за такої лінії зіткнення буде практично нереально”, – заявили оглядачі

Тим часом речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net заявив, що Сили оборони відбивають атаки росіян у районі Новомихайлівки, ворог іде малими штурмовими групами.

За словами лиховія, Збройні Сили України ведуть бої із росіянами на східних околицях Новомихайлівки під Мар’їнкою.

Кількість атак окупантів на цьому напрямку часто більша, ніж поблизу Авдіївки.

Лиховій зазначив, що оборонна операція триває, бої йдуть на околицях Новомихайлівки, загарбники вже довго намагаються захопити селище тактикою малих штурмових груп.

Лиховій заявив також, що противник завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, а також активно застосовує FPV-дрони, але Сили оборони продовжують стримувати армію Росії.

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