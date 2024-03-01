В ЗСУ розповіли, що допоможе зупинити ворога на захід від Авдіївки. Інформацію надали речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій в ефірі “Радіо Свобода” (проєкт Свобода.Ранок) і боєць 3-ї окремої штурмової бригади Анатолій Нікітін, передає НСН.

Збройні сили України продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку, сподіваючись на рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі. Саме таку лінію оборони зараз обрали у ЗСУ.

Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції, – сказав Дмитро Лиховій

За словами речника ОСУВ “Тавіря”, штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка

Російські сили намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації, уточнив він.

Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях, – каже Лиховій

За словами молодшого сержанта батальйону безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) 3-ї окремої штурмової бригади Анатолія Нікітіна, польові укріплення є, і вони допомагають ЗСУ оборонятись від піхотних підрозділів та артилерії армії РФ, але від керованих авіаційних бомб захисту наразі немає.

Це піхотні польові укріплення, які дозволяють ефективно оборонятися від піхоти і артилерійської компоненти. Але супротивник зараз застосовує тактику, проти якої у нас немає протиотрути, – удари коригованими авіабомбами по 500 кілограмів вибухівки. Це вирва пʼять метрів завглибшки, – сказав Нікітін.

Він також наголосив, що в самій Авдіївці українські сили мали потужні укріплення і лінії оборони, які допомагали ЗСУ стримувати армію РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом, експерт BILD Юліан Рьопке повідомляє, що Україна побудувала оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки. Останнім часом російські війська просунулися на відстань до 5 км від Авдіївки, захопивши села Степове, Північне, Ластівчине та Водяне. Вони наступають далі на захід широким фронтом загальною довжиною 10-15 км.

Українське командування стверджує, що їм вдалося стабілізувати фронт на лінії Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке – Первомайське. Там розташовані ставки та невеликі річки, які зручно обороняти.

Найближчими днями ми побачимо, чи справді їм вдалося створити там лінію оборони та зупинити великий прорив, — цитує німецький аналітик українського військового журналіста Андрія Цаплієнка

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