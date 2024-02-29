Авдіївка – це тільки початок. Так вважає командир штурмової групи “NC 13” другого штурмового батальйону 3 ОШБр Микола Зінкевич. Він розповів, що потрібно Україні, аби захиститися від ворога. А також висловився щодо того, чи можна було врятувати Авдіївку.

Збройним Силам України потрібно поповнення у зброї та людях, оскільки захоплення Авдіївки – це початок нової наступальної кампанії російських окупантів. Таку думку проєкту Ukrainian Witness висловив командир штурмової групи “NC 13” другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади Микола Зінкевич з позивним “Макар”, передає НСН.

Авдіївка – це, мабуть, лише початок їхньої кампанії, і потрібно готуватися до досить великих масштабів. Тому Збройним Силам потрібно поповнення технікою, новими системами боротьби, тобто, дроновими системами, системами радіоелектронної боротьби, і, знову ж таки, треба поповнення в людях, – сказав військовий

Він наголосив, що “якщо хтось думає, що війна його омине, – це не так”.

Відповідаючи на запитання, чи можна було б врятувати Авдіївку, “Макар” сказав:

Я думаю, що це було єдине правильне рішення, щоб вивести звідти людей. Ми і так багато людей втратили за цю війну. Я вважаю, що в цьому випадку Авдіївку вже б нічого не врятувало”

«Авдіївка – це тільки початок»: Микола Зінкевич

«Авдіївка – це тільки початок»: в ЗСУ розповіли, що врятує Україну

Тим часом, сьогодні в ЗСУ повідомляють, що російські терористи зосередили зусилля на Авдіївському напрямку. Наші військові продовжують ведення оборонної операції.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Сили ОСУВ “Таврія” продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське”, – розповів Тарнавський

За словами командувача ОСУВ, на Новопавлівському напрямку відбулось 38 боєзіткнень. Також росіяни не мали успіху в Красногорівці, яка була звільнена нашими воїнами. Лише там втрати ворога склали близько 100 осіб.

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