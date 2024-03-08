8 березня на фронті: де найбільше тисне ворог, які втрати

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сорок четверту добу. Про ситуацію 8 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 8 березня 2024 року противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків безпілотників – Балаклава, Крим).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

8 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Бабелівка Сумської області; Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області; Ямполівка, Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часів Яр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони України відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 880 російських окупантів, 11 танків, 19 бойових броньованих машин, 25 артилерійських системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 35 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 66 автомобіля та 9 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,

танків ‒ 6706 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12798 (+19) од,

артилерійських систем – 10375 (+25) од,

РСЗВ – 1011 (+2) од,

засоби ППО ‒ 704 (+3) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),

крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,

спеціальна техніка ‒ 1656 (+9)

Дані уточнюються.

Ще новини України: Ворог активізувався на Запоріжжі: що відбувається 7 березня на фронті