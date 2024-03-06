У ворога шалені втрати в живій силі і техніці: що відбувається 6 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сорок другу добу. Про те, що відбувається 6 березня на фронті, які втрати ворога за минулу добу і успіхи ЗСУ, а також про нічну повітряну атаку НСН розповість, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 6 березня 2024 року російські окупаційні війська атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької обл. та 42-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із чотирьох напрямків – Чауда, Балаклава – Крим, Курська обл., Приморсько-Ахтарськ – рф..

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 38 «шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

6 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Кислівка, Митрофанівка Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка, Дружба, Семенівка, Вугледар Донецької області; Малинівка та Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони України відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де російські окупанти, 39 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські загарбники здійснили 3 безуспішні штурми позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України вразили ворожий корабель проєкту 22160 “сєрґєй котов”.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби “Зоопарк-1”.

Минулої доби загальні втрати ворога склали:1250 російських окупантів, 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 58 дронів оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, один корабель, 56 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,

танків ‒ 6678 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,

артилерійських систем – 10308 (+50) од,

РСЗВ – 1008 (+1) од,

засоби ППО ‒ 701 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),

крилаті ракети ‒ 1918 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13479 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1642 (+12)

Дані уточнюються.

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