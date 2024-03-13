Посилені атаки на Запоріжжі і Донеччині: що відбувається 13 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сорок дев’яту добу. Про ситуацію 13 березня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ.

13 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

російські окупанти завдали 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Солдатське, Крамчанка, Попівка, Лугівка, Велика Писарівка Сумської області; Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп’янськ, Ківшарівка Харківської області; Серебрянське лісництво і Білогорівка на Луганшщині; Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка, Богданівка, Дружба, Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Малинівка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони України відбили 7 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 26 атак ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 12 разів безуспішно атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”, на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішні штурми позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 980 російських загарбників, 5 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 62 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб,

танків ‒ 6752 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,

артилерійських систем – 10554 (+32) од,

РСЗВ – 1017 (+1) од,

засоби ППО ‒ 715 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),

крилаті ракети ‒ 1919 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 1699 (+8)

УВАГА! У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет та БПЛА ОТР

Дані уточнюються.

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