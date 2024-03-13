Посилені атаки на Запоріжжі і Донеччині: що відбувається 13 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сорок дев’яту добу. Про ситуацію 13 березня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ.
13 березня на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.
російські окупанти завдали 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Солдатське, Крамчанка, Попівка, Лугівка, Велика Писарівка Сумської області; Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп’янськ, Ківшарівка Харківської області; Серебрянське лісництво і Білогорівка на Луганшщині; Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка, Богданівка, Дружба, Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Малинівка та Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
- В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Синьківка та Табаївка Харківської області.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.
- На Бахмутському напрямку, Силами оборони України відбили 7 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
- В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 26 атак ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону українських військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 12 разів безуспішно атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
- В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”, на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішні штурми позицій українських військ.
Успіхи ЗСУ
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Минулої доби загальні втрати ворога склали 980 російських загарбників, 5 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 62 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб,
- танків ‒ 6752 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,
- артилерійських систем – 10554 (+32) од,
- РСЗВ – 1017 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 715 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1919 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 1699 (+8)
Дані уточнюються.
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