Дещо знизилися втрати окупантів: що відбувається 15 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот п’ятдесят першу добу. Про ситуацію 15 березня на фронті, успіхи ЗСУ, нічну повітряну атаку і втрати окупантів читайте у матеріалі. Дещо знизилися втрати окупантів минулої доби, а атак, на жаль, не поменшало.

Оперативну інформацію надали Генштаб ЗСУ і Повітряні Сили, передає НСН.

Нічна повітряна атака сьогодні

Згідно із даними Повітряних Сил, у ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 27 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

15 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом російські окупанти завдали 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Лукашівка, Дмитрівка Чернігівської області; Олександрівка, Пономаренки, Романкове, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Липці, Борщова, Вільча Харківської області; Роздолівка, Нью-Йорк, Бердичі, Керамік, Новобахмутівка, Новокалинове, Прогрес, Семенівка, Желанне, Новоолександрівка, Костянтинівка, Урожайне, Вільне Поле, Сторожеве, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів: Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку, сили оборони України відбили 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”, на Херсонському напрямку російські окупанти не намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники на цьому напрямку здійснили один безуспішний штурм позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 580 російських загарбників, 1 танк, 11 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 34 дрони оперативно-тактичного рівня, 34 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 428420 (+580) осіб,

танків ‒ 6758 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 12949 (+11) од,

артилерійських систем – 10580 (+15) од,

РСЗВ / MLRS – 1017 од,

засоби ППО ‒ 717 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34),

крилаті ракети ‒ 1920 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13993 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1711 (+3)

Дані уточнюються.

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