росія зміцнює ділянку кордону у трьох областях: Бєлгородській, Курській та Брянській. У ГУР назвали причину

РФ зміцнює кордон у трьох регіонах. Нині тривають тренування особового складу, дислокованого у цих регіонах. Проте рф планує перекинути туди й інші підрозділи, що перебувають на окупованих українських землях.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає НСН.

За даними розвідки, зміцнення активізували після рейдів російських добровольців з «Сибірського батальйону», «російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода росії».

Нині особовий склад угруповань військ рф «Курськ», «Брянськ» та «Бєлгород» тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

росія зміцнює ділянку кордону у трьох областях – причину назвали у ГУР

Як кажуть у ГУР, вишкіл новобранців для посилення прикордонних регіонів рф проводять, зокрема, в українському Маріуполі та інших тимчасово окупованих містах.

Також у трьох прикордонних областях рф зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та протиповітряною обороною.

Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади армії рф, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

Окрім того, розвідка виявила, що інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

«Серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння “терпіти” та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у Підмосков’ї росіянами», — заявили в ГУР.

Хто такі ці російські добровольці?

У травні 2023 року бійці «російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода росії», які воюють на боці України, заявили про «початок звільнення росії» від путінського режиму. Вони, зокрема, проводили операції на прикордонні росії, тимчасово захоплюючи прикордонні пункти.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов казав, що ці громадяни росії на території України діють у складі Сил оборони, а «у себе вдома мають право робити все, що вважають за потрібне». Він також заявив, що росіяни використовують трофейну зброю.

Уранці 12 березня російські добровольці з легіону «Свобода росії» на російсько-українському кордоні оголосили, що «йдуть на вибори» президента рф.

«Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, без побоювання говоритимуть, що думають. росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. росіяни житимуть вільно», — оголосив Легіон.

У ГУР заявили, що на території рф легіон «Свобода росії», російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон, ймовірно, проводять спільну операцію.

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