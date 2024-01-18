Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Куп’янську: є загибла і поранені

Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Куп’янську вранці 18 січня. Внаслідок атаки є загибла і поранені. Про це повідомляють в Харківській ОВА, передає НСН.

Вдарили по багатоповерхівці у Куп’янську

Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки. Окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок. Служби продовжують огляд місць обстрілів, – написав начальник ОВА Олег Синєгубов

Обстріли Харківщини за добу

За добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Гатище, Плетенівка Чугуївського району; Синьківка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка, Вовчанськ Чугуївського району; Табаївка, Піщане Куп’янського району.

ЗСУ відбили 6 атаки ворога біля Синьківки Куп’янського району.

Вчора близько 22:30 окупанти завдали два удари по м. Чугуїв. Тип озброєння встановлюється. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу.

Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній.

Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці.

Близько 15:00 ворог завдав удару по с. Малий Бурлук Куп’янського району.

Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка.

10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доставили до лікарні, стан важкий.

13-річна дівчинка зазнала уламкового поранення, постраждалу також доставили до лікарні. Пошкоджено адміністративну будівлю, 6 житлових будинків, господарчі будівлі.

Близько 13:45 ворог обстріляв м. Куп’янськ. Пошкоджено газопровід. Без постраждалих.

О 15:00 окупанти КАБами здійснили обстріл біля с. Федорівка Куп’янського району.

Близько 13:00 ворог з артилерії обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Постраждалих немає.

Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15935 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп’янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває.

Впродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування понад 11,9 гектара території, знищили 206 ВНП. Розмінування триває.

Про стан постраждалих на Харківщині

Внаслідок ракетних ударів по Харкову 16 січня в лікарні перебувають 12 постраждалих, троє з них – у важкому стані. Це жінки 39-ти та 43-х років, які отримали тяжкі поранення і знаходяться в нейрохірургічному відділенні, а також 77-річна жінка перебуває у відділенні токсикології після отруєння чадним газом.

Стан інших пацієнток лікарі розцінюють як середній та легкий. Серед ушкоджень – черепно-мозкові, уламкові ураження та перелами.

Внаслідок обстрілів рф села Малий Бурлук Куп’янського району постраждали двоє дітей: стан 13-річної дівчини важкий, лікарі провели необхідні оперативні втручання. 10-річний хлопчик, який отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки, – у середньому стані.

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