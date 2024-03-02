Їх сьогодні убила росія в Одесі: мама притискала синочка до грудей…  (фото, відео)

Це мама і син. Їх сьогодні убила росія в Одесі. Жінка притискала до грудей свого малюка. Фото загиблих оприлюднили у мережі. Про те, що серед загиблих мама і немовля, повідомили раніше рятувальники, передає НСН.

Анна Гайдаржи з 4-місячним синочком Тимофієм. Убиті сьогодні російськими терористами в Одесі. Їх тіла знайшли рятувальники під завалами житлового будинку, в який вночі ударив російський дрон. Мама притисла синочка до грудей… Чоловік та донечка Анни дивом залишилися цілими, перебуваючи в сусідній кімнаті, – йдеться у повідомленні Фейсбук-проєкту «Їх убила росія».

Їх сьогодні убила росія в Одесі

Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих… – написав о 18:05 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Він показав страшне фото. Мама і дитина спали, коли прилетів російський шахед.

Раніше у мережі публікували відео, на якому чоловік у блакитній ковдрі чекає на завершення пошуково-рятувальних робіт. Це глава родини. На той момент його дружина і дитина ще були під завалами, а у чоловіка була надія, що його рідні живі…

Також публікували відео, на якому жінка розповідає про цю родину. І називає Анну сестрою,

Станом на зараз відомо про 7 загиблих у багатоповерхівці, в яку влучив російський дрон.

Окрім маленького Тимофія серед загиблих ще одна дитина – це трирічний хлопчик Марк. Про те, що знайдено його тіло, повідомляв Клименко

Світлини, що розривають серце на шматки… 3-річна дитина. Вбита «нелюдами» в Одесі. Це неможливо забути! Це неможливо пробачити! «недокраїна» повинна відповісти за кожного нашого, маленького янголятка! – писав він і опублікував моторошні фото

Пошуково-рятувальна операція в Одесі триває.

Під завалами атакованого росіянами будинку в Одесі ще можуть знаходитись люди. Ми на зараз не можемо підтвердити місцезнаходження ще 8 людей, в тому числі двох дітей – 8 і 10 років, – сказав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

3 березня в Одесі оголошено днем траура.

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