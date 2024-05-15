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ВійнаМиколаїв

Удар по Миколаєву 15 травня – є постраждалі (фото)

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Журналіст
Удар по Миколаєву 15 травня – є постраждалі (фото)

Окупанти здійснили удар по Миколаєву 15 травня. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що пожежу, яка виникла після ракетного удару, ліквідовано. Горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. Попередньо, відомо вже про 6 постраждалих.

Удар по Миколаєву 15 травня – є постраждалі (фото)

Удар по Миколаєву 15 травня – є постраждалі (фото)

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“Горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. Попередньо, відомо вже про 6 постраждалих”, – розповіли в ДСНС.

Загалом від ДСНС залучались 42 вогнеборці, 8 одиниць техніки. Також було задіяно тактичний робот Magirus Wolf R1 та два автомобілі для підвозу води.

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