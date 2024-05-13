Окупанти здійснили масований удар по Чернігівській області 13 травня касетними боєприпасами. Внаслідок атаки постраждали три людини

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса. та поліцію Чернігівської області.

“Сьогодні близько 11 години ворог завдав масований удар касетними боєприпасами по Сновській громаді”, – заявив він.

За попередньою інформацією трьох мирних мешканців поранено.

Відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, авто, цивільну інфраструктуру.

Масований удар по Чернігівській області 13 травня – є постраждалі

Обстріли Чернігівщини

Армія РФ вторглася до Чернігівської області 24 лютого 2022 року, намагаючись захопити Чернігів та інші населені пункти. ЗСУ чинили запеклий опір, битва за Чернігів тривала до початку квітня.

Як відомо, росія атакувала ракетами Чернігів вранці 17 квітня. Внаслідок удару було багато загиблих і поранених.

Місто зазнало значних руйнувань внаслідок обстрілів, багато жителів були змушені евакуюватися.

Повідомлялося, що у місті зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджено 24 багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти, десятки авто.

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