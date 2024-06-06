Росіяни обстріляли Донецьку область 6 червня. Внаслідок атаки 1 людина загинула, є поранені.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини 1 людина загинула і 3 поранені.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на голову Донецької ОДА Вадима Філашкіна.

Філашкін повідомив, що у Часовому Яру загинула 59-річна жінка, чоловік пенсійного віку отримав поранення.

У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.

Окупанти обстріляли Донецьку область 6 червня – є загиблий і поранені

Під артобстріл потрапив Нью-Йорк — там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок.

Крім того, надійшла інформація про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади.

«Вся Донеччина — це одна суцільна гаряча точка, а особливо — прифронтові громади. Тож вкотре прошу всіх: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь!», – наголосив Вадим Філашкін.

Обстріли Донеччини – за минулу добу 14 поранених і 2 загиблих

Додамо, що обстріли Донеччини не припинябться ні на день. І минула доба була дуже важкою. Загинуло троє людей, а 14 отримали поранення. Зокрема, під масованим обстрілом опинилося місто Селідово.

Ось що повідомляли в ОВА про ситуацію на Донеччині станом на ранок:

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район. У Селидовому поранено 7 людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 15 будинків у Дробишевому і 6 у Новому. У Берестку Іллінівської громади 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено 8 об’єктів.

Бахмутський район. У Торецькій громаді 1 людина загинула і 4 поранені у Північному; пошкоджено 17 будинків у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і багатоповерхівка.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 217 людей, у тому числі 61 дитину.

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