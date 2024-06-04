Окупанти вбили на Донеччині 2 людей, а ще двоє поранені (фото)

Окупанти вбили на Донеччині 2 людей і ще двоє отримали поранення за минулу добу.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Донецьку ОВА і прокуратуру.

В ОВА повідомили, що за 3 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Михайлівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Окупанти вбили на Донеччині 2 людей – серед них дитина

Деталі смертельного обстрілу Михайлівки розповіли у прокуратурі. Тут серед загиблих – дитина.

За даними слідства, 3 червня 2024 року, об 11:20, російська армія завдала удару по с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади, ймовірно, скинувши на мирних жителів авіабомбу «УМПБ Д-30СН». Внаслідок атаки загинула 84-річна жінка.

О 12:40 окупанти знову обстріляли населений пункт. Попередньо, цього разу вони використали РСЗВ «Смерч». Влучання засобу ураження відбулось по території приватного сектору, де від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопець, а його матір 43 років дістала поранення.

Обстріли Донеччини за добу

Крім того, ворожі атаки фіксувалися у таких громадах:

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район. У Мар’їнській громаді пошкоджено будинок у Зоряному. У Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай, Успенівка і Курахове. Під вогнем околиці Селидівської громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні околиці Тернів і Ямполівки. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об’єктів. У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. Зі Смерчів обстріляна Дружківка.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків, 2 багатоповерхівки ті інфраструктурний об’єкт.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 215 людей, у тому числі 30 дітей.

Нижче – загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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