На Донеччині 4 загиблих і є поранені внаслідок ворожих обстрілів за добу.

Про ситуацію станом на ранок 27 травня розповіли у Донецькій ОВА, передають Новини України – НСН.

Окупанти вбили цивільних мешканців Донеччини у Мар’їнській та Часовоярській громадах, а також у Красногорівці. Крім того, багато руйнувань у мирних населених пунктах на прифронтовій території.

На Донеччині 4 загиблих і є поранені внаслідок ворожих обстрілів

Покровський район. У Мар’їнській громаді в Антонівці 2 людини загинули і 1 поранена, у Красногорівці 1 людина загинула і 1 поранена. У Селидовому пошкоджені 11 приватних будинків. Обстріляні околиці Курахового.

Краматорський район. У Закітному Лиманської громади 2 будинки зруйновані і 5 пошкоджено; ще 1 будинок пошкоджено у Зарічному.

Бахмутський район. У Північному Торецької громади пошкоджено 14 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, у тому числі 15 дітей.

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