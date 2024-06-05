Нікополь у вогні: сьогодні ворог 13 разів обстріляв місто і район, є поранені, багато руйнувань

Нікополь на Дніпропетровщині щодня потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни гатять по ньому з протилежного берега Каховського водосховища, ховаючись за ядерним об’єктом – ЗАЕС і користуючись тим, що українські оборонці не можуть дати адекватну відповідь. Сьогодні 13 разів атакував Нікополь і район. Найбільше бив по місту. Тут є поранені і багато руйнувань.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на очільників області і Нікополя.

За даними ДніпроОВА, За день агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе. Від ударів здригалися сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Нікополь у вогні: пожежі, поранені і руйнування

Обстріли Нікополя підтвердив міський голова Олександр Саюк. Він розповів про важкі наслідки для міста.

Шановні нікопольці! Від ранку ворог ще 8 разів атакував місто дронами-камікадзе та здійснив два обстріли зі ствольної артилерії. На жаль, внаслідок цього дістав осколкових поранень 48-річний чоловік, також травмовано 24-річного чоловіка. Обидва лікуватимуться амбулаторно, – сказав Олександр Саюк

За даними мера, у Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено 1 багатоповерховий та 16 приватних житлових будинків, 4 господарчі споруди, надвірну споруду, теплицю, 2 гаражі, 4 паркани, 2 автомобілі, лінії електропередач, газопровід, навантажувач, адмінбудівлю, їдальню, 2 магазини, бібліотеку, релігійну установу, 4 будівлі, що не експлуатуються, автобус. Знищено 2 автомобілі. Інформація уточнюється.

Фото наслідків обстрілів Нікополя

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