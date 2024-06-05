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Нікополь у вогні: сьогодні ворог 13 разів обстріляв місто і район, є поранені, багато руйнувань

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Журналіст
Нікополь у вогні: сьогодні ворог 13 разів обстріляв місто і район, є поранені, багато руйнувань

Нікополь на Дніпропетровщині щодня потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни гатять по ньому з протилежного берега Каховського водосховища, ховаючись за ядерним об’єктом – ЗАЕС і користуючись тим, що українські оборонці не можуть дати адекватну відповідь. Сьогодні 13 разів атакував Нікополь і район. Найбільше бив по місту. Тут є поранені і багато руйнувань.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на очільників області і Нікополя.

За даними ДніпроОВА, За день агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе. Від ударів здригалися сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Нікополь у вогні: пожежі, поранені і руйнування

Обстріли Нікополя підтвердив міський голова Олександр Саюк. Він розповів про важкі наслідки для міста.

Шановні нікопольці! Від ранку ворог ще 8 разів атакував місто дронами-камікадзе та здійснив два обстріли зі ствольної артилерії. На жаль, внаслідок цього дістав осколкових поранень 48-річний чоловік, також травмовано 24-річного чоловіка. Обидва лікуватимуться амбулаторно, – сказав Олександр Саюк

За даними мера, у Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено 1 багатоповерховий та 16 приватних житлових будинків, 4 господарчі споруди, надвірну споруду, теплицю, 2 гаражі, 4 паркани, 2 автомобілі, лінії електропередач, газопровід, навантажувач, адмінбудівлю, їдальню, 2 магазини, бібліотеку, релігійну установу, 4 будівлі, що не експлуатуються, автобус. Знищено 2 автомобілі. Інформація уточнюється.

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

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