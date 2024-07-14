Скоєно замах на Трампа: відео моменту і все, що відомо

Увечері 13 липня за місцевим часом (у Києві на цей момент вже була ніч 14 липня) у штаті Пенсильванія в США було скоєно замах на Трампа.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент про подію.

Звуки стрілянини пролунали під час виступу кандидата в президенти США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. Після пострілу Трамп перервав промову і покинув майданчик із закривавленим обличчам. Стрільця вбито, загинув також щонайменше один учасник мітингу, повідомив окружний прокурор, передають американські ЗМІ.

На відеокадрах видно, що у Трампа закривавлене праве вухо.

Кандидат у президенти від республіканської партії якраз звертався до своїх прихильників у Батлері, штат Пенсільванія, – вирішальному хиткому штаті на майбутніх листопадових виборах.

За спиною Трампа стояли його прихильники з плакатами. Коли пролунали постріли, вони теж пригнулися.

Судячи з кадрів трансляції, постріли пролунали, коли Трамп розповідав про кількість нелегальних мігрантів у США.

Замах на Трампа: відео моменту

Як почувається Трамп

Представник Трампа Стівен Чанг заявив, що колишній президент перебуває в лікарні, де його стан оцінюють лікарі.

Президент Трамп дякує співробітникам правоохоронних органів та екстрених служб за швидку реакцію під час цієї кричущої події. З ним усе гаразд, він на огляді в місцевій лікарні, – йдеться у заяві

У мене влучила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха, – повідомив Трамп. – Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча, тому я зрозумів, що відбувається”

Він подякував Секретній службі США й усім правоохоронним органам за швидку реакцію на стрілянину, а також висловив співчуття родинам загиблого й пораненого на мітингу.

Неймовірно, що такий акт міг статися в нашій країні, – написав Трамп

Пізніше була оприлюднена заява Секретної служби, що відповідає за охорону Трампа. У ній ідеться, що нападник зробив кілька пострілів у бік сцени “з підвищення за межами місця проведення мітингу”.

Хто стріляв у Трампа

Співробітники Секретної служби США нейтралізували стрілка, він мертвий. Секретна служба США швидко вжила захисних заходів, колишній президент Трамп перебуває в безпеці. Один глядач загинув, двоє дістали серйозні поранення. Інцидент розслідують. Секретна служба повідомила ФБР, – йдеться в заяві

Раніше окружний прокурор Батлера Річард Голдінгер повідомив агентству Associated Press, що стрілка було вбито. Крім того, за його словами, загинув щонайменше один учасник мітингу Трампа, ще один глядач був поранений і перебуває у важкому стані.

Associated Press із посиланням на двох співробітників правоохоронних органів повідомило, що стрілянину на мітингу Дональда Трампа розслідують як спробу замаху.

Чоловік, який стріляв у експрезидента США Дональда Трампа, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія, повідомляє The New-York Post із посиланням на джерела.

За даними видання, чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени.

Зазначається, що наразі незрозуміло, чому Крукс стріляв у експрезидента США.

Кевін Роджек, спеціальний агент, відповідальний за офіс ФБР у Піттсбурзі, заявив, що агентство працює над встановленням особи стрілка за допомогою «біометричних підтверджень», оскільки підозрюваний не мав при собі ідентифікаційних документів, пише CNN.

Зараз ми розглядаємо фотографії, намагаємося провести аналіз його ДНК і отримати біометричне підтвердження, — зауважив він

Відповідаючи на запитання про те, чи відомо владі, яка зброя була використана і скільки зроблено пострілів, Роджек сказав, що ніхто не має такої інформації.

CBS у своєму прямому ефірі підкреслює, що на таких мітингах завжди вживають посилених заходів безпеки, людей пропускають через рамки металошукачів.

Реакція Байдена та інших світових лідерів

Президента Байдена поінформували про те, що трапилося, повідомив Білий Дім. Брифінг провели глави секретної служби і міністерства внутрішньої безпеки, а також радниця Байдена з питань внутрішньої безпеки.

Ось що сказав після брифінгу американський президент:

Мені повідомили про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Я радий, що він у безпеці й почувається добре. Я молюся за нього, його сім’ю і всіх хто був на мітингу. Ми чекаємо на інформацію. Джилл і я вдячні Секретній службі за те, що вони забезпечили його безпеку. В Америці немає місця такому насильству. Уся нація повинна об’єднатися і засудити це насильство

Пізніше Байден коротко виступив перед журналістами – зараз він перебуває у штаті Делавер. Він повідомив, що Трамп “почувається добре”. За словами президента США, він намагався додзвонитися до свого суперника, але поки що не зміг цього зробити.

На запитання, чи вважає він, що на Трампа вчинили замах, Байден відповів, що висловиться з цього приводу пізніше: “У мене є думка, але немає фактів”.

Демократ Джош Шапіро, губернатор Пенсільванії, повідомив, що поліція штату працює на місці подій разом із федеральними службами.

Насильство щодо будь-якої політичної партії або політика абсолютно неприйнятне, – сказав Шапіро. – Йому немає місця в Пенсільванії і в США

Про те, що трапилося, також детально поінформували віцепрезидента Камалу Гарріс.

Одним із перших іноземних лідерів відреагував прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Сара і я в шоці від нападу на президента Трампа, ми молимося за його безпеку і якнайшвидше одужання, – написав він у мережі Х

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