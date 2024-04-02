На українців у Німеччині чекають зміни у 2024 році. Якими будуть правила тимчасового захисту та розмір допомоги для переселенців

Як передає НСН, про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Так, за час повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, багато громадян країни виїхали до Німеччини, де знайшли соціальний захист. При цьому біженців торкнулася гарна новина – українцям, які отримали посвідку на проживання в Німеччині в 2022-2023 роках, автоматично продовжено дію тимчасового захисту до 5 березня 2025 року.

При цьому, за рішенням Федеральної ради, їм не потрібно подавати заяви на продовження статусу проживання, і це не вимагатиме їхньої особистої зустрічі з імміграційною владою. Отже, всі види тимчасового проживання згідно з §24 абз. 1 AufenthG, що є дійсними станом на 1 лютого 2024 року, буде автоматично продовжено до 4 березня 2025 року.

У свою чергу міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запевнила, що Німеччина продовжуватиме захищати українців і підтримуватиме Україну доти, доки триває війна, розв’язана Росією.

Для українців у Німеччині змінилися правила та розмір допомоги у 2024 році – що треба знати

“Ті, хто був змушений тікати від кровопролитної війни Путіна, і надалі будуть у безпеці з нами і матимуть доступ до освіти та ринку праці, – наводить її слова прес-служба МВС ФРН. – Ми й надалі захищатимемо життя багатьох людей з Україна – поки триватиме ця жахлива війна. Ми й надалі тісно стоятимемо на боці України”, – сказала вона.

Виходячи з даних Німеччини, понад 1,1 мільйона людей, які прибули в країну з України в результаті російської агресії з лютого 2022 року, набули статусу біженця, включаючи майже 350 тисяч дітей та молоді до 18 років.

Зазначимо, що на цьому добрі новини для українських біженців не закінчуються. Як пише bundesregierung.de, з січня 2024 року українці з тимчасовим захистом на рівні з громадянами Німеччини можуть розраховувати на підвищення сум соціальних виплат.

Зокрема, суми щомісячних виплат для одержувачів соцдопомоги або Bürgergeld становитимуть:

563 євро для одиноких осіб;

506 євро для партнерів у сімейних парах;

451 євро для дорослих у закладах;

471 євро для підлітків 14-17 років;

390 євро для дітей віком 6-13 років;

357 євро для дітей віком до 5 років.

Суми щомісячних виплат на особисте шкільне приладдя також підвищаться і становитимуть:

130 євро у першому півріччі;

65 євро у другому півріччі.

Крім того, слід звернути увагу на те, що українці з 2024 року отримуватимуть право на допомогу Bürgergeld лише після того, як 36 місяців отримуватимуть так звану урізану допомогу. Наразі цей термін для українців становить 18 місяців.

Якщо після 36 місяців людина все ще проживатиме у безкоштовному житлі та отримуватиме харчування, виплата скоротиться до суми, яка дійсно необхідна.

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