Українцям розповіли про права працівників під час звільнення з роботи. Як діяти, якщо роботодавець відмовляється платити, розповіли юристи

Про це розповіла юрист Вікторія Гусакова, передають Новини України – НСН.

За словами юриста, згідно з Трудовим кодексом України, у день звільнення роботодавець повинен надати звільненому працівникові трудову книжку, в якій має бути запис про звільнення з роботи. Цього ж дня звільнений працівник повинен отримати всі належні йому виплати.

Звільнення з роботи – як працівнику отримати свої гроші під час звільнення

Вікторія Гусакова також зазначила, що якщо працівник у день звільнення не працював, він має отримати розрахунок наступного дня після висунення вимоги.

“Якщо цього не сталося, вам кажуть: немає грошей, не затверджено бюджету, треба почекати чи вказують ще якісь причини, ви можете подати позов до суду”, – додала юрист.

Гусакова наголосила, що перед зверненням до суду необхідно написати листа колишньому роботодавцю з вимогою розрахуватися. До позовної заяви слід додати копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, накази про прийняття та звільнення, довідки про середню зарплату та інші документи.

“Станом на 2024 рік за подання позовної заяви немайнового характеру вам доведеться сплатити судовий збір у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для працездатних громадян, тобто 1211,20 грн”, – зазначила Гусакова.

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