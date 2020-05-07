На Днепропетровщине подросток устроил стрельбу с балкона и вел прямую трансляцию (видео)

Завантажте мобільний додаток сайту

На Днепропетровщине произошел резонансный инцидент. Несовершеннолетний парень открыл стрельбу с балкона квартиры. При этом свои действия транслировал в социальной сети Инстаграм. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Днепр Оперативный.

Согласно информации, полученной NNS , инцидент имел место в Днепре вчера, 6 мая.

В соцсети появилось видео, как кто-то стреляет со своего балкона по сторонам, в комментариях к видео подписчики просят этого не делать.

6 мая, около 16 часов на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Привокзальной. Патрульные прибыли на место происшествия. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы в доме, и указал на квартиру, из которой они звучали. В это время к подъезду подошел гражданин и сообщил, что в этой квартире сейчас находится его 16-летний брат.

Полицейские попросили парня выйти. Тот согласился, но спокойного разговора не получилось. Подросток вел себя агрессивно, вызывающе, угрожал патрульным и пытался затеять драку. Его задержали, вызвали следственно-оперативную группу, а также его родителей. К тому же, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники прокуратуры и разрешительной системы, провели обыск в квартире и изъяли предмет, похожий на пистолет.

У подъезда дома полицейские обнаружили 18 гильз.

Задержанного передали следственно-оперативной группе, которая выяснит все обстоятельства происшествия.