Акции в супермаркетах АТБ с 19 по 25 августа

На Дніпропетровщині сталася страшна трагедія. Потонув семирічний хлопчик, який відпочивав у таборі, якщо його так можна назвати. Про це першим повідомив начальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, а потім інформацію активно розповсюджували регіональні ЗМІ.