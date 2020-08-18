Акции в супермаркетах АТБ с 19 по 25 августа

18 серп. 2020
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С 19 по 25 августа включительно в супермаркетах АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно. 

NNS   публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.

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Автор: NNS - Національна служба новин

На Дніпропетровщині 7-річний хлопчик потонув у перший день відпочинку у "таборі" (відео)

На Дніпропетровщині 7-річний хлопчик потонув у перший день відпочинку у &quot;таборі&quot; (відео)
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