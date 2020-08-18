Акции в супермаркетах АТБ с 19 по 25 августа

- 18 серп. 2020
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С 19 по 25 августа включительно в супермаркетах АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно.
NNS публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.
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На Дніпропетровщині сталася страшна трагедія. Потонув семирічний хлопчик, який відпочивав у таборі, якщо його так можна назвати. Про це першим повідомив начальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, а потім інформацію активно розповсюджували регіональні ЗМІ.