Відновлюється видача корму для тварин ВПО у Кривому Розі: як можна отримати

Відновлюється видача корму для тварин ВПО у Кривому Розі. Таку допомогу надає Криворізька організація Товариства Червоного Хреста України. Розповідаємо деталі.
Раді повідомити, що Криворізька організація Товариства Червоного Хреста України для власників тварин відновлює видачу кормів, – йдеться у повідомленні організації 2 травня
Видача корму для тварин ВПО у Кривому Розі: як можна отримати
Корм можуть отримати виключно ВПО-власники тваринок, які мешкають та зареєстровані як ВПО в Криворізькому районі та м. Кривий Ріг.
Корм видається за його наявності з 10:00 до 12:00 щопʼятниці.
Які документи потрібні?
- Паспорт отримувача допомоги;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН));
- Довідка ВПО в паперовому вигляді власника тварини ( реєстрація з 24.02.2022);
- Підтвердження утримання тварини (а краще беріть їх із собою, волонтери будуть в захваті)
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