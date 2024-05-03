Відновлюється видача корму для тварин ВПО у Кривому Розі: як можна отримати

Відновлюється видача корму для тварин ВПО у Кривому Розі. Таку допомогу надає Криворізька організація Товариства Червоного Хреста України . Розповідаємо деталі.

Раді повідомити, що Криворізька організація Товариства Червоного Хреста України для власників тварин відновлює видачу кормів, – йдеться у повідомленні організації 2 травня

Видача корму для тварин ВПО у Кривому Розі: як можна отримати

Корм можуть отримати виключно ВПО-власники тваринок, які мешкають та зареєстровані як ВПО в Криворізькому районі та м. Кривий Ріг.

Корм видається за його наявності з 10:00 до 12:00 щопʼятниці.

Які документи потрібні?

Паспорт отримувача допомоги;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН));

Довідка ВПО в паперовому вигляді власника тварини ( реєстрація з 24.02.2022);

Підтвердження утримання тварини (а краще беріть їх із собою, волонтери будуть в захваті)

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