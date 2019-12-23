В Покрове провели эвакуацию детей из школ и садиков

- 23 груд. 2019
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В Покрове провели учебную эвакуацию школьников и воспитанников детских садов. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на местном сайте Покров News, который ссылается на пресс-службу ГУ ГСЧС. Мероприятие прошло вчера, 17 декабря.
Согласно информации, полученной NikopolNews , учебную эвакуацию организовали и провели сотрудники Покровского городского отдела ГСЧС Украины. Профилактические мероприятия коснулись учащихся 1-11 классов и детей дошкольного возраста.
По сигналу прозвучали три звонка, которые сообщили об опасности и начале эвакуации. Дети, учащиеся и сотрудники учреждений спокойно и организованно покинули помещение и выстроились во дворе. За проведением учебной эвакуации наблюдали специалисты ГСЧС. По окончании эвакуации руководителям учреждений доложили о полной наличие детей по спискам и количестве эвакуированных, после чего все вместе вспомнили телефон службы спасения, правила безопасного поведения при эвакуации и правила пользования первичными средствами пожаротушения.
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Автор: Екатерина Андрус
Автор: Администратор
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