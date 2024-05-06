Квартал 95 знову втрапив у скандал – тепер через номер про військових ТЦК

Квартал 95 знову втрапив у скандал. Цього разу через номер про військових ТЦК, який викликав обурення у багатьох українців.

Темою для жартів у цьому номері стала реальна ситуація з начальником Рівненської ТЦК, який на робочому місці цілувався з підлеглими жінками. Відео його поведінки з камер спостереження потрапило в мережу, що тоді викликало скандал. Нагадаємо, військовий після оприлюднення відео залишив свою посаду і був відправлений на фронт.

І ось актори студії Квартал 95 вирішили пожартувати про начальника.

За сюжетом, актори у ролі представників ТЦК розповідають новій співробітниці про те, що поцілунки з начальником ТЦК — це шифр від російських спецслужб, які нібито встановили у приміщенні жучки. Таким чином, у військкоматі хочуть начебто уникнути витоку таємної інформації.

Актори майже весь номер цілуються і поводяться дуже відверто.

Гумористи відкрито висміяли українців у військовій формі, що і обурило багатьох громадян.

Своє обурення висловлюють як пересічні громадяни, так, зокрема, і відомі волонтери та громадські діячі.

«Як ви дістали зі своїм тупим хайпом», «Не ганьбіть форму», «Добре так жартувати, коли «кварталівці» мають бронь», — пишуть українці в соцмережах. Дісталося і глядачам, які весело реготали з таких жартів.

Відома ще з часів АТО волонтерка Дана Ярова, яка допомагає військовим і цивільним, так прокоментувала номер Кварталу 95:

Є таке дуже ємне українське слово «ганебно». В мене все стосовно Студія “Квартал 95”. Перепросити ЗСУ, це саме маленьке що можна зробити. Доповідь закінчила. Сподіваюсь це позначиться на їх касових зборах.

Номер про військових ТЦК – це гірше, ніж поцілунки за поцілунки з язиком з шефом

Українська журналістка, політичний аналітик та медіа-консультант Марина Данилюк-Ярмолаєва написала, що «Квартал знову пробив дно».

Вона звернула увагу на те, що кварталівці навіть не змінили імені героя, називаючи його у сценці Олександром Вікторовичем. А саме так звуть колишнього начальника ТЦК – нині військового-танкіста Ярмошевича.

Тобто автори настільки продовжують принижувати людину, що навіть вирішили не міняти її імʼя. Так між іншим, поки квартал видає оці хохми «Олександр Вікторович» уже кілька місяців на фронті, перевівся до 5-ї танкової бригади. І ДО призначення в ТЦК багато років був на фронті, був у Дебальцевому, наприклад, – написала Данилюк-Ярмолаєва

Вона додала, що, цитуємо: «Також вразила кількість ситих мордяк співвітчизників у залі, яким заходить таких гумор. Там були і баби, і їхні мужики, які явно не на службі. Але не факт, що не мають потужного лівака. Що тут смішного?»

Квартал огидний. І робить ганебну роботу по дискредитації армії, мобілізації і воїнів, які можливо, не ідеальні сімʼянини, але саме завдяки їх роботі на фронті — ви можете плодити цю ганебну творчість. Отакі номери набагато гірші за поцілунки з язиком з шефом, – констатує журналістка

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