Стартувала реєстрація на отримання допомоги у Нікопольському районі. Допомогу надає благодійний фонд. Розповідаємо, хто і я може отримати допомогу.

Гуманітарну допомогу певним категоріям населення надає Нікопольський благодійний фонд “Нове життя”, передають Новини України – НСН.

У фонді розповідають, що основні напрямки діяльності організації наступні:

благодійна допомога у вигляді непродовольчих товарів вразливим категоріям населення та внутрішньо переміщеним особам: продуктові набори та засоби гігієни .

гуманітарна допомога у вигляді ковдр, гігієнічних наборів тощо.

юридична консультація.

консультація психолога

соціальні послуги (в т.ч супровід в комунальні, державні/недержавні)

безкоштовні обіди (на території фонду)

центр реабілітації та адаптації

8 травня фонд оголосив про старт реєстрації на отримання гуманітарної допомоги.

Стартувала реєстрація на отримання допомоги у Нікопольському районі: хто може подати заявку

Допомога видається на сім’ю, у складі якої не менше 3 осіб.

Допомогу можуть отримати: ті хто знаходиться у м. Нікополь та Нікопольському районі і належить до таких категорій:

ВПО (тільки Луганська., Донецька, Запорізька, Херсонська області ), які отримали довідку після 24.02.2022року та зареєстровані у м. Нікополь на і які ЖОДНОГО разу не отримувала допомогу від даного фонду або з моменту отримання пройшло 3 місяці.

Родини з особливими дітками (з інвалідністю) (з доходом на кожного 3000,00) – допомога надаватиметься сім’ям, які раніше не отримували допомогу або якщо з моменту отримання пройшло більш ніж 3 місяці.

Люди з інвалідністю 1 , 2 та 3 групи, які не отримували допомогу раніше або якщо з моменту отримання пройшло більш ніж 3 місяці. Та мають дохід не більше 3500 грн на особу.

Що потрібно для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно бути присутнім особисто та мати в наявності ОРИГІНАЛИ та копії документів:

паспорт громадянина України.

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або помітку в паспорті.

довідка, що підтверджує соціальний статус.

довідка про доходи (надрукована довідка ОК-5 на отримувача).

довідка ВПО зареєстрована у м. Нікополь (оригінали)

Щоб подати заявку на отримання допомоги, необхідно заповнити анкету за цим посиланням.

У фонді обіцяють, що фахівці зв’яжуться з вами за першої нагоди.

Увага! ЗАПОВНЕНА АНКЕТА НЕ ГАРАНТУЄ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ!!! Все буде залежати від можливостей організації, кількості запитів та вашого матеріального становища, та до якої категорії кризового населення ви відноситесь!

У фонді звертають увагу, що кандидатів відбиратиме автоматична система, яка самостійно визначатиме більш вразливі категорії. А неправильно заповнена анкета і надання неправдивих даних зменшують шанси на отримання допомоги.

Джерело фото: офіційна Фейсбук-сторінка фонду

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