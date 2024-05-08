Стартувала реєстрація на отримання допомоги у Нікопольському районі. Допомогу надає благодійний фонд. Розповідаємо, хто і я може отримати допомогу.
Гуманітарну допомогу певним категоріям населення надає Нікопольський благодійний фонд “Нове життя”, передають Новини України – НСН.
У фонді розповідають, що основні напрямки діяльності організації наступні:
- благодійна допомога у вигляді непродовольчих товарів вразливим категоріям населення та внутрішньо переміщеним особам: продуктові набори та засоби гігієни .
- гуманітарна допомога у вигляді ковдр, гігієнічних наборів тощо.
- юридична консультація.
- консультація психолога
- соціальні послуги (в т.ч супровід в комунальні, державні/недержавні)
- безкоштовні обіди (на території фонду)
- центр реабілітації та адаптації
8 травня фонд оголосив про старт реєстрації на отримання гуманітарної допомоги.
Стартувала реєстрація на отримання допомоги у Нікопольському районі: хто може подати заявку
Допомога видається на сім’ю, у складі якої не менше 3 осіб.
Допомогу можуть отримати: ті хто знаходиться у м. Нікополь та Нікопольському районі і належить до таких категорій:
- ВПО (тільки Луганська., Донецька, Запорізька, Херсонська області ), які отримали довідку після 24.02.2022року та зареєстровані у м. Нікополь на і які ЖОДНОГО разу не отримувала допомогу від даного фонду або з моменту отримання пройшло 3 місяці.
- Родини з особливими дітками (з інвалідністю) (з доходом на кожного 3000,00) – допомога надаватиметься сім’ям, які раніше не отримували допомогу або якщо з моменту отримання пройшло більш ніж 3 місяці.
- Люди з інвалідністю 1 , 2 та 3 групи, які не отримували допомогу раніше або якщо з моменту отримання пройшло більш ніж 3 місяці. Та мають дохід не більше 3500 грн на особу.
Що потрібно для отримання допомоги
Для отримання допомоги необхідно бути присутнім особисто та мати в наявності ОРИГІНАЛИ та копії документів:
- паспорт громадянина України.
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або помітку в паспорті.
- довідка, що підтверджує соціальний статус.
- довідка про доходи (надрукована довідка ОК-5 на отримувача).
- довідка ВПО зареєстрована у м. Нікополь (оригінали)
Щоб подати заявку на отримання допомоги, необхідно заповнити анкету за цим посиланням.
У фонді обіцяють, що фахівці зв’яжуться з вами за першої нагоди.
У фонді звертають увагу, що кандидатів відбиратиме автоматична система, яка самостійно визначатиме більш вразливі категорії. А неправильно заповнена анкета і надання неправдивих даних зменшують шанси на отримання допомоги.
Джерело фото: офіційна Фейсбук-сторінка фонду
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