«Интерпайп» Пинчука призвал Зеленского разобраться в ситуации на энергорынке

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«Интерпайп» обвинил Кабмин и НКРЭКУ в сознательном повышении цен на электроэнергию для компаний и обратился к президенту. Об этом NNS сообщает со ссылкой на ubr.ua, который ссылается на пресс-службу компании.

Согласно информации, полученной NNS , компания бизнесмена Виктора Пинчука «Интерпайп» обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться с ситуацией, которая сложилась на энергетическом рынке, говорится в сообщении ее пресс-службы. Письмо подписали свыше 4 тыс. работников.

«В течении последних месяцев Кабинет министров и Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) системно принимают решения, направленные на удорожание электроэнергии для промышленных потребителей», – отмечает пресс-служба промышленной компании.

Как рассказывают в «Интерпайп», в начале марта НКРЭКУ добавила один дополнительный час пикового тарифа, т. е. стало уже не девять ночных часов, а восемь. В конце марта НАЭК «Энергоатом» в одностороннем порядке ограничила отпуск э/э, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес госпредприятия «Гарантированный покупатель» и начала продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене «прайс-кэпа».

Вместе с тем в начале апреля НКРЭКУ полностью запретила импорт э/э, несмотря на то, что доля импорта в общем балансе потребления электроэнергии составляла менее 1%, а потому не представляла угрозы для отечественной энергетики.

Также в середине апреля «Укрэнерго» ограничило базовую нагрузку АЭС в пользу производства дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях. Остановка 17% мощностей «Энергоатома» привела к увеличению производства более дорогой «зеленой» и тепловой э/э, что существенно повлияло на цену электроэнергии.