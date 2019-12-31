Основні зміни в Україні з 1 січня: мінімалка, податки, пенсії, штрафи

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З 1 січня 2020 року на українців чекає ряд змін. Про те, що саме зміниться у січні, нам стало відомо з матеріалу 24 каналу.

Згідно отриманої нами інформації, з 1 січня зросте розмір мінімальної зарплати до 4 723 гривень, як це передбачає Бюджет-2020. Водночас зросте і прожитковий мінімум. Фізичні особи-підприємці платитимуть податки по-новому, а на власників з євробляхами чекають штрафи за порушення правил. У дію входять нові правила нарахування субсидій. Генеральна прокуратура стає Офісом Генпрокурора.

Зарплата і прожитковий мінімум

З 1 січня набуде чинності новий бюджет країни, який Верховна Рада затвердила ще 14 листопада.

Збільшення мінімальної зарплати, передбачене новим бюджетом, – до 4 723 гривень. Цей показник зросте на 550 гривень, або на 13%.

Прожитковий мінімум у січні збільшиться на 162 гривні – становитиме 2 027 гривень. Новий бюджет передбачає і зростання мінімуму до кінця року до 2 189 гривень:

з 1 січня – 2027 гривень;

з 1 липня – 2118 гривень;

з 1 грудня – 2189 гривень

Водночас у грудні Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який скасовує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук пояснював, що це дозволить у подальшому збільшити мінімум до 4 200 гривень.

Нові податки для ФОПів

Податки для фізичних-осіб підприємців з наступного року зростуть – це також пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму та зарплат.

ФОПи на першій групі спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2020 року платитимуть 1249,26 гривень на місяць (1039,06 грн ЄСВ і 210,2 грн єдиного податку).

ФОПи на другій групі спрощеної системи — 1983,66 гривень на місяць (1039,06 гривень ЄСВ і 944,6 гривень єдиного податку).

ФОПи на третій групі залежатимуть від розміру доходу та системи, яку виберуть: 3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які платять податок на додану вартість (ПДВ), і 5% від доходу для тих, хто ПДВ не платить.

Пенсії – кому підвищать?

Мінімальна пенсія з 1 січня 2020 року становитиме 1638 гривень – це до перерахунку. Він передбачений із 1 березня. Формулу перерахунку схвалили у жовтні 2017-го року у рамках пенсійної реформи уряду Гройсмана.

Для Пенсійного фонду видатки бюджету заплановані в обсязі 172,6 мільярда гривень. За інформацією Мінсоцполітики, цього може виявитись замало – у 2020 може додатково знадобитись 23 мільярда гривень на виплату пенсій.

Однак з 1 січня 2020 року перерахують мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Дві ціни на газ

З 1 січня 2020 року змінюються умови на газовому ринку. Українці зможуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах.

В українців з 1 січня буде два варіанти, як платити за газ для дому: або за гарантованою (яка діятиме до кінця кварталу), або за ринковою ціною. Щоб захистити населення від коливання цін, Кабмін увів так звану "страхову ціну", тобто фіксацію ціни на певному рівні.

Страхова ціна "Нафтогазу" – 6 961 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ. Її визначили на підставі котирувань на найбільшій європейській газовій біржі і вона на 7% менша, ніж у першому кварталі 2019 року.

Однак кінцева вартість газу залежатиме від тарифів на транспортування, її встановлює Нацкомісія з тарифів. Якщо дивитись на тарифи у листопаді, то вартість газу може становити близько 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Квартальна ціна діятиме автоматично для всіх споживачів. Якими будуть ринкові ціни, поки невідомо.

Субсидії – живими грошима

У 2020 році усі видатки на субсидії об’єднають. Із січня українці отримуватимуть пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу лише грошима.

Обсяги фінансування також зміняться. У 2019 році на субсидії виділили 58 мільярдів гривень, а у 2020 планують витратити на 10,4 мільярда гривень менше — 47,6.

Євробляхи поки не штрафуватимуть

Відтермінування штрафів для власників євроблях офіційно діє до 1 січня 2020 року. Формально ті, хто ввіз автомобіль із порушенням митних правил, мають сплатити штраф:

17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

Щоправда, на тлі протестів "євробляхарів" Кабмін погодився поки не штрафувати їх. На першому засіданні в новому році 14 січня уряд має розглянути два законопроєкти, яких вимагали власники авто на іноземних номерах. Йдеться про спрощення процедури розмитнення та відтермінування штрафів ще на 180 днів. Далі ці законопроєкти мають протягом місяця розглянути в Раді.

Більше без ГПУ

Із початком нового 2020 року Генеральна прокуратура України припиняє своє існування. Замість неї від 2 січня розпочинає свою роботу Офіс генерального прокурора.

Очільник поки що Генеральної прокуратури Руслан Рябошапка заявив, що у відомстві вже повністю завершили переатестацію. До вересня 2020 року її проведуть на місцях.

Автор: Екатерина Андрус