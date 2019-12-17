К исчезновению парня трассе «Никополь-Днепр» могут быть причастны коллекторы

17 груд. 2019
6818

Завантажте мобільний додаток сайту

Как сообщал ранее NikopolNews , 10 декабря поздно вечером молодой парень Артем Агеев вышел из маршрутки «Никополь-Днепр» на трассе и пропал. К его исчезновению могут быть причастны коллекторы.

Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.

Об этом NikopolNews узнал из поста друга семьи пропавшего парня. Михаил Соколов написал, что коллекторы запугали парня убийством, и он не вернулся домой. Спустя несколько дней его видели недалеко от Башмачки в сложном психологическом состоянии в посадке у дороги около границы Днепропетровской и Запорожской областей... Там же вечером нашли его куртку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Агеева Артема, просьба позвонить: «102» или (067) 433-69-69, (068) 413-92-98, (073) 142-10-39.

Ранее мы сообщали о том, что в Никополе пропал 19-летний парень

Автор: Екатерина Андрус

Никополь, Нікополь, Марганец, Марганець, Покров

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!