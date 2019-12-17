К исчезновению парня трассе «Никополь-Днепр» могут быть причастны коллекторы

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Как сообщал ранее NikopolNews , 10 декабря поздно вечером молодой парень Артем Агеев вышел из маршрутки «Никополь-Днепр» на трассе и пропал. К его исчезновению могут быть причастны коллекторы.

Об этом NikopolNews узнал из поста друга семьи пропавшего парня. Михаил Соколов написал, что коллекторы запугали парня убийством, и он не вернулся домой. Спустя несколько дней его видели недалеко от Башмачки в сложном психологическом состоянии в посадке у дороги около границы Днепропетровской и Запорожской областей... Там же вечером нашли его куртку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Агеева Артема, просьба позвонить: «102» или (067) 433-69-69, (068) 413-92-98, (073) 142-10-39.

Ранее мы сообщали о том, что в Никополе пропал 19-летний парень